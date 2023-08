無言購入OK!値下げコメント大歓迎!

■ブランド名:

Burberry

バーバリー

■カラー:

ネイビー ダークネイビー 紺色

■商品詳細:

ほとんど使用せずに保管していたため、特に目立った傷や使用感などない状態です。

セットアップ ジャケット&パンツ

※なるべくしっかりと検品しておりますが、見落としている可能性もございます。中古品ですので多少のキズ等はご了承ください。

■各サイズ詳細(cm):

表記サイズ:AB5

・ジャケット

着丈:約 72cm

肩幅:約 45.5cm

袖丈:約 57.5cm

身幅:約 52cm

・パンツ

総丈:約 96cm

股上:約 29cm

股下:約 70cm

ウエスト:約 45cm

ヒップ:約 52.5cm

わたり:約 30cm

裾幅:約 25cm

裾折り返し:約 11cm

■商品番号

04599501100021

セットアップ

カラー···ブラック

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 未使用に近い

