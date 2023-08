値段が激安 Fender テレキャスター エレキギター

※機材整理が理由で出品となります。

2018年8月に新品で購入し、練習で使用しておりました。フレットの減りもあまり無いと思います。スタンドは付属しません。

ギター好きな方に引き継いでいただけると幸いです。

何か質問がありましたら、コメント欄までお願いします。

非喫煙環境の自宅での使用のみです。

Fender エレキギター

Made in Japan

Rosewood Fingerboard

Black

ブランド:Fender(フェンダー)

色:ブラック

トップの素材タイプ:メープル,

本体材質:バスウッド

バック材質タイプ:バスウッド

首回りの素材タイプ:メイプル

タイプ···テレキャスタータイプ

シリーズ···Telecaster

ボディタイプ···その他

アクセサリー・パーツ···エフェクター

商品の情報 ブランド フェンダージャパン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

