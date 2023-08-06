かわいい新作 ガストンルーガ(GASTON LUGA) ルーレン16 ブラック リュック/バックパック

新品未使用、タグ付きです。
キャンバス バックパック ラルフローレン
公式サイトで先週購入したものです。
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お値引き不可。
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ガストンルーガでもっとも多目的なバックパック。より多くのポケットと16インチのノートPCが入る収納パッドがあり、毎日の必需品を収納できる広いスペースが配されています。100%防水素材で１日中快適な使い心地のルーレンが、あなたの日常と旅に寄り添います。
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- お手入れが簡単で上質な防水性素材
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- 調節可能なショルダーストラップ
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- ノートPC用ポケット16インチ（ノートPC用ケースなし）
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グレゴリー GREGORY クラシック デイパック EL CAPITAN
- 素材 -
日本未入荷 コーチ ハドソン レザーバックパック 限定色カーキ
表面素材：100% 水性PU, 裏生地：100% ポリエステル
極美品 ポーター バッグパック リュック ナイロン タンカー ブラック 黒
リュク アークテリクス
- 原産国 -
新品 BEAMS BOY ARC'TERYX / MANTIS 26
中国
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【別注】 COLEMAN WALKER33/ウォーカー33/バッグ
- 寸法（CM） -
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48 x 27 x 13.5cm
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ノースフェイス BCヒューズボックス2 NM82255 LB
- 内容積 -
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BRIEFING ブリーフィング 小型リュック 白迷彩柄
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- 正味重量 -
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nagotinn様専用THE NORTH FACE キャリーバッグ 97L
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新品未使用、タグ付きです。公式サイトで先週購入したものです。お値引き不可。ガストンルーガでもっとも多目的なバックパック。より多くのポケットと16インチのノートPCが入る収納パッドがあり、毎日の必需品を収納できる広いスペースが配されています。100%防水素材で１日中快適な使い心地のルーレンが、あなたの日常と旅に寄り添います。- お手入れが簡単で上質な防水性素材- 11〜16インチノートPC用ジッパー式のパッド入りポケット- 貴重品の収納に便利な安全性のあるジッパー式隠し背面ポケット- 外側ジッパーポケット- 内ポケット- 調節可能なショルダーストラップ- ノートPC用ポケット16インチ（ノートPC用ケースなし）- 素材 -表面素材：100% 水性PU, 裏生地：100% ポリエステル- 原産国 -中国- 寸法（CM） -48 x 27 x 13.5cm- 内容積 -22.5L (ロールなし)- 正味重量 -1.1 kg#ガストンルーガ#gastonluga#ルーレン#16#バックパック#リュック#マザーズバッグ#通勤バッグカラー···ブラック