【正規逆輸入品】 Arabic Supreme Logo L Purple Tee Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ITEM:Supreme Arabic Logo Tee

COLOR/STYLE:Purple

SIZE:Large

Supreme 2023S/S Week9 4月22日発売

Supreme オンラインにて購入致しました。

新品未使用ですが、検品と撮影の為に一度開封しております。

同梱されていますステッカー2枚をお付け致します。

なお、らくらくメルカリ便のネコポスにて発送させて頂きますこと予めご了承下さい。

購入時より製造過程における細かい擦り傷や汚れ、縫製のほつれ、箱のダメージなどがある場合がございますので神経質な方は購入をお控えください。

購入手続きを済ませてからのご質問やキャンセルはお受けできません。

またすり替え防止のため返品はご遠慮下さい。

迅速にお支払い頂ける方のみご購入お願い致します。

お支払い頂けない場合はキャンセルとさせて頂きますので、予めご了承下さい。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。

シュプリーム アラビア ロゴ Tシャツ ショートスリーブ

パープル White ホワイト Black ブラック Heather Grey ヘザーグレー Pink ピンク Light Brown ライトブラウン Pale Blue ペールブルー

BOX LOGO ボックスロゴ ボックス ロゴ ボゴ

マウンテンパーカー インナー ダウン ジャケット アウター シャツ パンツ パーカー スウェット キャップ

techwear テックウェア

Nike ナイキ

NikeLab ナイキラボ

Matthew M. Williams マシュー ウィリアムス

マシュー M ウィリアムス

MMW

stone island ストーンアイランド

ALYX アリクス

ACG

ACRONYM アクロニウム

supreme シュプリーム

THE NORTH FACE ノースフェイス

adidas

Palace

Balenciaga

YEEZY

Anti Social Social Club

Off-White

KITH

MFC STORE

BAPE

CDG

PUMA

MCM

FOG

AMBUSH

human made

fragment

Girl'…

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

