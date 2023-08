★フォロワー割

アカウントをフォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。

さらにリピーター様は100円引き致します!

是非ともフォローよろしくお願いします

2000~ 200円引き

3000~ 300円引き

4000~ 400円引き

5000~ 500円引き

(ご購入後のお値下げはできませんので予めご了承下さいませ。)

こちらも是非ご覧下さい

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#古着屋Release

【商品詳細】

90s スタイルのリバイバルから人気沸騰中の

アメリカで古くから愛されているワークウェアブランド、カーハートからワンポイント刺繍ロゴ入りゆるだぼ前ガゼットスウェットになります!

【ポイント】

・人気モデルライン

・ビッグシルエット

・ワンポイント刺繍ロゴ

・前ガゼット

【コンディション】

古着ですが状態も良く、まだまだご愛用していただけます。

【サイズ表記】

・L (着用感はL~XL程度)

【カラー】

・ブラウン キャメル 茶色

【素材】

・コットン 80% ポリエステル 20%

【サイズ表記】

平置き

着丈 約69.5

身幅 約58

袖丈 約61

肩幅 約53

(海外の古着の場合、日本のサイズ表記とは多少大きさが異なります。採寸をご参考にしてください!)

【送料込み、丁寧な梱包で発送いたします】

※スマホでの写真撮影のため、実際の色味より若干異なる場合があります。予めご了承下さいませ。

#古着屋Release

★主に90sなどのトレンド古着、オーバーサイズやビッグシルエットの古着を多数出品しております!是非ご覧ください!

最後までご覧いただきありがとうございます。またお越しくださいませ(^-^)

管理番号 KJ-NO.5

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★フォロワー割アカウントをフォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。さらにリピーター様は100円引き致します!是非ともフォローよろしくお願いします2000~ 200円引き 3000~ 300円引き 4000~ 400円引き 5000~ 500円引き(ご購入後のお値下げはできませんので予めご了承下さいませ。)こちらも是非ご覧下さい↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#古着屋Release【商品詳細】90s スタイルのリバイバルから人気沸騰中のアメリカで古くから愛されているワークウェアブランド、カーハートからワンポイント刺繍ロゴ入りゆるだぼ前ガゼットスウェットになります!【ポイント】・人気モデルライン・ビッグシルエット・ワンポイント刺繍ロゴ・前ガゼット【コンディション】古着ですが状態も良く、まだまだご愛用していただけます。【サイズ表記】・L (着用感はL~XL程度)【カラー】・ブラウン キャメル 茶色【素材】・コットン 80% ポリエステル 20%【サイズ表記】平置き着丈 約69.5身幅 約58袖丈 約61肩幅 約53(海外の古着の場合、日本のサイズ表記とは多少大きさが異なります。採寸をご参考にしてください!)【送料込み、丁寧な梱包で発送いたします】 ※スマホでの写真撮影のため、実際の色味より若干異なる場合があります。予めご了承下さいませ。#古着屋Release★主に90sなどのトレンド古着、オーバーサイズやビッグシルエットの古着を多数出品しております!是非ご覧ください!最後までご覧いただきありがとうございます。またお越しくださいませ(^-^)管理番号 KJ-NO.5

新品21AW CHAMPION TEARS デニムティアーズ 121M▲supreme Radial Crewneck シュプリーム クルーネックwtaps 22aw ボアフリース スウェット新品未開封 FAT WRECK CHORDS クルーネックスウェット 黒 XLM&M custom performance エムアンドエム ドリル スウェットエンポリオアルマーニ マンガベア 立体 スウェット セットアップXLARGE デスノート ミサミサニットBristol セットアップ 迷彩 LサイズOLD STUSSY USA製 白タグ ステューシー 80’s 90‘sチャンピオン リバースウィーブ クレージーパターン