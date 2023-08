カラー: UNIVERSITY RED /BLACK-WHITE

サイズ:US10(28.0cm)

購入日:2023年5月

付属品:納品時のまま

着用回数:0回

商品状態:新品未使用(※納品時よりシューズを包む包装紙に若干の破れがありました)

商品説明:

日本公開日6月16日(金)に予定される映画シリーズ最新作『Spider-Man:Across the Spider-Verse(原題/スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース)』の劇中に登場するスパイダーマンのパワードスーツから着想したユニバーシティレッド、ブラック、ホワイトをAIR JORDAN1 屈指の人気色であるオリジナルカラー CHICAGOを彷彿とさせるカラーブロックで落とし込み、随所にパッチワーク風のレザー&スウェードパネル、アイステイやアンクルフラップには映画の世界観を表現したグラフィックを採用。スウッシュと履き口付近のブラック部分には、見る角度によってレインボーの光が見えるパテントレザーが使用され、アウトソールは暗闇で光るGID仕様となっている。

備考:

・写真にてご理解頂ける方のみでお願いいたします。

・商品、箱、付属品等の傷、汚れ、シワ、縫製等に神

経質な方はご遠慮ください。

・運送時の事故や破損に関しては責任を負いかねます

のでご了承くださいませ。

・すり替え防止の為、基本的に返品は受付ておりませ

ん。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

