SAM NEWYORK サムニューヨーク 3way ダウンコート ファー ベルト 金 ゴールド XS ダウン90% セレブ

○アイテムSAM NEWYORK サムニューヨーク 3way ダウンコート ファー ベルト 金 ゴールド XS ダウン90% セレブ襟元のファー、フードは取り外し可能です♪寒さが厳しいときには、手首のカフスを登場させて。マイクロフリースの暖かさで、ストローラーを押す手も暖かく!ウエストベルトは取り外しも可能で、ストンとしたシルエットもお楽しみいただけます。○サイズサイズ XS肩幅 40cm身幅 50.5cm袖丈 57cm着丈 76.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。あくまでも素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませm(_ _)m○状態背面の右上部分に部分的に小さなシミが見られますが、わずかなものですので、それほど目立ちません。その他には特に目立った傷汚れはなく、全体的に状態良好です。まだまだ気持ちよく着用して頂けます♪あくまでも素人検品の為、見落としがある場合がございますので、ご了承下さいm(_ _)mまた、光加減で実物と違って見える場合がございますのでその点にご理解頂きますようお願いしますm(_ _)m○カラーゴールド○素材表地:ポリエステル 60%、ナイロン 40%羽毛部分:ダウン 90%、フェザー 10%裏地:ナイロン 100%○配送簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:9812

