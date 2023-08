【税込?送料無料】 ★新品 MICHAEL KORS マイケルコース トレーナー Sサイズ ルビー トレーナー/スウェット

コメントなしでのご購入 大丈夫です

即日発送ご希望の際はコメントください

プレゼント等でご利用の場合、ラッピングも承ります

MICHAEL KORS(マイケルコース) トレーナー ロゴトレーナー スウェット

【商品詳細】

*新品 未使用

*定価:34,100円

*サイズ:S

*カラー:ダークルビー レッド 赤色 ホワイト

日本全国のMICHAEL KORS直営店でも修理やメンテナンス、アフターケアも受けることができます。

こちらの商品は、私自身が国内のMICHAEL KORS(マイケルコース)にて購入しております正規品です。

★新品 MICHAEL KORS マイケルコース トレーナー Sサイズ ルビー

コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してお買い求めくださいませ *¨*.

発送に関しましては、全て追跡・保証付きのメルカリ便になります。その他、ご要望がありましたら、お気軽にコメントください(*)。*゜

COACH、マイケルコースの財布、ショルダーバッグ、トートバッグも出品しておりますセットでお探しの方は、是非ご覧くださいませ( ^ω^ )

お取引終了まで、丁寧な対応を心がけます♪

よろしくお願い致します。

管理No.5930

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

