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驚きの価格が実現！ USA製Jaque Dubcis 90sペインターデニムパンツダブルニーa270 ペインターパンツ

商品の説明

！！おしゃれすぎるヒップホップデニム入荷！！
ladybug ブリーチ リメイク デニム ペインターパンツ タイダイ グレー

【さんしょ様専用】ザ フラットヘッド ウォバッシュ　ペインターパンツ

90s ジョニーブレイズ デニム ペインターパンツ 刺繍ロゴ バギーパンツW34
当店は海外直輸入のヴィンテージアイテムを取り扱っております☺︎
USA製Jaque Dubcis 90sペインターデニムパンツダブルニーa270

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詳わしくはプロフィールをご覧ください☺︎
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おまとめ買いがお得です
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コメント、購入希望の方は是非プロフィールをご覧ください☺︎
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●ブランド　
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USA製Jaque Dubcis 90sペインターデニムパンツダブルニーa270
Jaque Dubcis
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ヒップホップデニムパンツ　
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●商品名
90s ジョニーブレイズ デニム ペインターパンツ 刺繍ロゴ バギーパンツW34

USA製Jaque Dubcis 90sペインターデニムパンツダブルニーa270
【a253】USAアメリカ古着 Jaque Dubcis超極太ペインターワイドバギールーズヒップホップHIPHOPパッチロゴデニムパンツジーンズB系スケーターストリートヴィンテージ
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貴重でレアなMade in USA アメリカ製のペインターパンツが入荷しました！
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90s リバイバルで人気が再燃している、Jaque Dubcisのヒップホップデニムパンツ。
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人気のブルーボディにスエードパッチのダブルニー仕様！
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おまけにバックポケットとループもスエード！
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こんなイケてるデニム見たことあります？？
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そして超極太なバギーシルエットが魅力のポイント。
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とにかく超イケててカッコいいペインターデニムパンツです！！
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生地も厚手、肉厚で状態もとてもよいです☺︎
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ビッグサイズなので腰履きしてゆるダボっと着ていただくのもカワイイです○
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古着ならではの風合いが雰囲気抜群で、ストリート、スケーター、アメカジスタイルにバッチリハマる逸品です◎
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！！入手困難品！！！
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こんないいお品、次いつで会えるかわかりません、、、お見逃しのないように
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この機会に是非どうぞ！！
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●サイズ
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タグ表記：46/30
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（実寸より）W48 L24相当
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ウエスト：114
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股上：37
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股下：75
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総丈：110
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ワタリ幅：38
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裾幅：25
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※着用モデル　153cm
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●カラー：インディゴブルー
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●素材：コットン100%
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●状態
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若干の使用感はございますが、目立つ汚れやシミはなくこれからも長くお使いいただけます。
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【さんしょ様専用】ザ フラットヘッド ウォバッシュ　ペインターパンツ
※古着特有のシワ感はございますが、家庭用洗濯機での洗濯やアイロンでシワをとることが可能です。
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USA製Jaque Dubcis 90sペインターデニムパンツダブルニーa270
→ #プルチーノ　の商品一覧はこちらから
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大人女子　リーバイス女子　デニム女子　ヴィンテージ　オールド　古着　インポート　あいみょん

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商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
商品の状態目立った傷や汚れなし

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！！おしゃれすぎるヒップホップデニム入荷！！当店は海外直輸入のヴィンテージアイテムを取り扱っております☺︎詳わしくはプロフィールをご覧ください☺︎………………………………フォロワー様は200円OFFしておりますおまとめ買いがお得ですコメント、購入希望の方は是非プロフィールをご覧ください☺︎…………………………………●ブランド　Jaque Dubcisヒップホップデニムパンツ　●商品名【a253】USAアメリカ古着 Jaque Dubcis超極太ペインターワイドバギールーズヒップホップHIPHOPパッチロゴデニムパンツジーンズB系スケーターストリートヴィンテージ貴重でレアなMade in USA アメリカ製のペインターパンツが入荷しました！90s リバイバルで人気が再燃している、Jaque Dubcisのヒップホップデニムパンツ。人気のブルーボディにスエードパッチのダブルニー仕様！おまけにバックポケットとループもスエード！こんなイケてるデニム見たことあります？？そして超極太なバギーシルエットが魅力のポイント。とにかく超イケててカッコいいペインターデニムパンツです！！生地も厚手、肉厚で状態もとてもよいです☺︎ビッグサイズなので腰履きしてゆるダボっと着ていただくのもカワイイです○古着ならではの風合いが雰囲気抜群で、ストリート、スケーター、アメカジスタイルにバッチリハマる逸品です◎！！入手困難品！！！こんないいお品、次いつで会えるかわかりません、、、お見逃しのないようにこの機会に是非どうぞ！！●サイズタグ表記：46/30（実寸より）W48 L24相当ウエスト：114股上：37股下：75総丈：110ワタリ幅：38裾幅：25※着用モデル　153cm●カラー：インディゴブルー●素材：コットン100%●状態若干の使用感はございますが、目立つ汚れやシミはなくこれからも長くお使いいただけます。※古着特有のシワ感はございますが、家庭用洗濯機での洗濯やアイロンでシワをとることが可能です。→ #プルチーノ　の商品一覧はこちらから大人女子　リーバイス女子　デニム女子　ヴィンテージ　オールド　古着　インポート　あいみょん

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商品のサイズFREE SIZE
商品の状態目立った傷や汚れなし

驚きの価格が実現！ USA製Jaque Dubcis 90sペインターデニムパンツダブルニーa270 ペインターパンツ

40分钟前

驚きの価格が実現！ USA製Jaque Dubcis 90sペインターデニムパンツダブルニーa270 ペインターパンツ

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出品者

da020adb

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“最終売り尽くし”古着 90s USA製 Key 濃紺 デニム ワーク ペインター パンツ ストレート W34 L32 美品!! 古着 - 古着 通販 ヴィンテージ　古着屋 Dracaena ドラセナ

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90's Carhartt ダブルニー デニムぺインターパンツ “USA製”

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80年代 カーハート Carhartt ダブルニー デニム ペインターパンツ USA製 メンズw32 ヴィンテージ /eaa003089 【中古】 【200126】 | 古着屋JAM

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