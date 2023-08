バラ売り不可❌

2セット以上ご購入に限り

お値段交渉承ります⭕

他のセットとのバラ交換不可❌

ジェラトーニぬいぐるみバッジ



1960年から70年代製造

Soaky Bubble Bath Bottle

バブルバスソープボトル

ソーキー(空)ボトル

デッドストック、製造終了品

ヴィンテージ

Alvin & The Chipmunks / アルビン&チップモンクス / サイモン

Dick Tracy / ディックトレーシー

Felix the cat /フィリックス・ザ・キャット

小さなキズスレ、色が抜けてたり汚れ箇所もありますが、お部屋のインテリア、オブジェとしていかがでしょうか?かわいいです♪

年々数が少なくなっていて集めるのも大変です、お好きな方、どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

状態は画像を拡大などしてご確認ください、まとめて購入ご希望の方は、事前にコメントよりご連絡くださいm(_ _)m

ほかにもソーキー出品しています↓

#知多ソーキー

#ヴィンテージ

#アメリカン雑貨

#アンティーク雑貨

#インテリア雑貨

#デッドストック

#アメリカントイ

#アメリカンコミック

#アメコミ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

