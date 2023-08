【最終値下げ中です】

docomo版 iPhone 8 Plus Space Gray 256GB

SIMロック解除済み

楽天、povoで運用していました。

バッテリー交換していますが非純正の為持ち悪いです。

バッテリーは購入者様での交換前提でお願いします。

画面に割れや目立った傷ありません。

フレームには傷があります。目立つ部分は写真掲載しています。

再度初期化を行い発送いたします。

アクティベーションロック解除済み

ネットワーク利用制限○

即購入○

値下げ×

【最終値下げ中です】docomo版 iPhone 8 Plus Space Gray 256GBSIMロック解除済み楽天、povoで運用していました。バッテリー交換していますが非純正の為持ち悪いです。バッテリーは購入者様での交換前提でお願いします。画面に割れや目立った傷ありません。フレームには傷があります。目立つ部分は写真掲載しています。再度初期化を行い発送いたします。アクティベーションロック解除済みネットワーク利用制限○即購入○値下げ×

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

