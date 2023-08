REAL LIFE JAPAN DY-TV190MM-WH

長期保管品です。

外箱はへこみや擦り傷などのダメージがあります。

未開封の為、動作確認はしておりません。

画像8枚目のイヤホンはありません。

DVD録画再生: 再専DVD

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

LED種類: エッジライトLED

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENT

color: WHITE

アスペクト比: 16:9

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: ハイビジョン

ビデオ・フォーマット: DVD

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

画素数クラス別(横): 1024−1366

画素数クラス別(縦): 720−1024

画面サイズ・クラス別3: 16−21インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 19インチ

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ

#REALLIFEJAPAN

#REALLIFEJAPAN

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

