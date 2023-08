M-1292-M1-

M-1292-M1-★新品未使用品♪★送料無料♪★最新最先端技術搭載モデル♪★米国の有名メディアCNETでベストセラー受賞❤★コンパクトながら驚愕の高音質❤★迫力のあるサウンドを大音量で堪能できる❤★完全防水だからお風呂でも使える❤★出品価格より値下げ不可・商品説明&プロフィール必読の上コメント願います★★商品タイトル・商品説明・実物写真も含めた商品画像の無断転載や真似をよくされていますが、無断転載等による偽物及び粗悪品にはご注意くださいませ★【新発売★独自のXBass技術】米国の有名メディアCNETで、2020年ベストセラーを受賞!独自のXBass技術を採用し、コンパクトながら驚くほど重厚な低音を実現!高出力・高性能の9Wドライバーを搭載し、広い場所でもより迫力のあるサウンドを十分な音量でお楽しみ頂けます。【防水デザイン★優れた耐衝撃性】スピーカー外部には耐久性&耐衝撃性に優れたTPU素材を採用し、本体を衝撃や落下から徹底保護。指紋も付きにくく、見た目もスマートに!IP67高防塵防水レベルの保護構造で、粉塵や水の侵入を完全に防ぎます。アウトドアはもちろん、キッチン・浴室などの水周りでも安心してお使いいただけます。また、裏面にある付属のストラップを使用し、リュックサックや自転車、テントなどに固定できるのも嬉しいポイント♪【USB Type-C充電★Bluetooth5.0】充電ポートには最新の防水USB Type-Cを採用し、端子形状が対称のリバーシブル設計で両面挿しが可能。強力な高速伝送効率を誇るBluetooth5.0搭載なので、最大約30mの伝送距離で超低遅延の同期を実現!ライブのような臨場感溢れるサウンドをご堪能頂けます!【8時間の長時間連続再生が可能】2600mAh大容量バッテリーを搭載し、8時間の連続再生が可能に!バッテリー残量は本体のインジケーターランプからも確認できます。マルチポイント機能も搭載し、最大2台までのBluetooth機器を同時接続OK!iPhone、Androidなど全ての機種に対応可能。【より良いサウンド体験】ワイヤレスステレオペアリング機能搭載!2台同時にペアリングすれば、どこでも迫力満点のステレオサウンドがご堪能頂けます♪

