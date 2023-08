超人気高品質 U.S.ARMY 60-70's 米軍実物 ファティーグパンツ② ベイカーパンツ ワークパンツ/カーゴパンツ

※プロフィールにお得なフォロー割引き情報あり

※プロフィールにお得なフォロー割引き情報あり基本的にフォロー割り以外値下げは受け付けてません必ずお読み頂きご了承の上ご購入下さい。ヘリンボーンのベイカーパンツも出品してるので宜しければご覧ください60's〜70's NAM戦 米軍実物ベイカーパンツです!シンゾーンやオアスロウなど様々なブランドでサンプリングされ人気ですがこちらはアメリカ軍実物品ですこの時代ならではの特徴、少しのテーパードで、ズドンとしたシルエットに70's後半にはシングルに変更されますが、まだこちらは前後ポケット、インシーム、アウトシーム共にアタリの出やすいダブルステッチ使用です!※同時出品の75年製ではポケットシングルですがこちらはダブルなので60's-70's前期と推測履きこむほどにアジの出るコットンサテンの風合いはヴィンテージミリタリーのお手本の様な1本で持っておくべき定番パンツです!ベトナム戦争時に実際の兵士が着用していたリアルなミリタリーパンツで本物の実物品にしかない雰囲気に拘られる方は是非!※画像9〜10の様に小穴程度はありますタグが読めないので納入年、サイズ不明★表記サイズ 不明平置き実寸ウエスト 36×2股下 67総丈 95ワタリ 33裾幅 21素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい★状態 古着なので多少の使用感はありますが上記※以外着用に問題のあるダメージはありません。★その他、注意事項モニターなどにより色味が違う事があります。出品物は、ほぼ全て古着なので古着慣れしてない方やあまり神経質な方はご購入お控えください!アメカジ us古着 ミリタリー USARMY usarmy usaf usn usmc uscg 米軍実物 60s NAM戦 nam戦 ベトナム戦争 軍パン ミリタリー女子 アーミー ベイカーパンツ ファティーグパンツ ユーティリティーパンツ ミリタリーパンツ military バズリクソンズ リアルマッコイズ トイズマッコイ オアスロウ シンゾーン マルジェラ アナトミカ ウエアハウス AVIREX アルファー フェローズ マッシュ ファントム 中田商店 などお好きな方に

