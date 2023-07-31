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【送料無料キャンペーン?】 Lines 【破損・傷あり】Nanoleaf スターターパック 9本入り PC周辺機器

商品の説明

破損・傷があるため定価の半額以下で出品いたします。
【キヨマツ様専用】EB-S05
動作確認済みです。
WD40EFRX WD Red 4TB 2台セット

SHARP LED AQUOS S SE1 LC-40SE1-B
！以下注意点！
フィルムスキャナ OpticFilm8100 新品未使用 SilverFast付
写真にある物が全てです。（写真④）
ブラザー レーザープリンター A4 複合機 MFC-L8650CDW
製品の箱はありません。
SDSQXA0-256G-JN3MD

Oculus Rift S ジャンク品
キャップ、コントローラーキャップに破損があります。（写真⑤）
値下げ　アイ・オー・データ 外付け EX-BD03K
パーツの爪部分が破損しておりテープ等で固定しないと外れます。
DEMITOSS デミトス UBZ-LS20
コントローラーキャップの端子がズレる可能性があるため注意が必要です。
Premiertek 2.4GHz 無線LAN セクターアンテナ 接栓NJ

ZOTAC GeForce RTX2070SUPER 8G
照明部品１本に傷があります。（写真⑥）
logicool COMBO TOUCH 第7世代 第8世代 第9世代

Elgato エルガト Game Capture HD60 S
両面テープがついているコネクターは２個だけです（写真⑦）
SanDisk CF Express Extreme Pro 512GB

Keychron K7 ワイヤレス・メカニカルキーボード / 日本語(JIS)
以上のことをご了承の上でご検討ください。
CZUR ET16 Plus ドキュメントスキャナー ブックススキャン
ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。
【訳あり・未使用品】Panasonic BL-PA510KT SILVER

Canon　Satera　MF8570CDW　カラーレーザー複合機
Nanoleaf(ナノリーフ) Lines(ラインズ) 9本入り スターターパック スマートライト ゲーミングライトバー LEDライト 1680万色 RGBCWマルチカラー 広配光 電球色・昼白色対応 調光調色 間接照明 壁設置ライト 簡単取付 Alexa / Google Home / HomeKit 対応

TOSHIBA 液晶カラーテレビ REGZA 47J8

商品の情報

商品の状態傷や汚れあり

東芝 FlashAir W-04 64GB

POSレジ用、プリンター、ドロアセット

RICOH　p500h　トナー

I−O DATA アイオーデータ HDD ハードディスク　HDC-LA4.0

elgato STREAM DECK 15キー

APPLE WATCH SE2 44 SLAL SL 202209…
破損・傷があるため定価の半額以下で出品いたします。動作確認済みです。！以下注意点！写真にある物が全てです。（写真④）製品の箱はありません。キャップ、コントローラーキャップに破損があります。（写真⑤）パーツの爪部分が破損しておりテープ等で固定しないと外れます。コントローラーキャップの端子がズレる可能性があるため注意が必要です。照明部品１本に傷があります。（写真⑥）両面テープがついているコネクターは２個だけです（写真⑦）以上のことをご了承の上でご検討ください。ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。Nanoleaf(ナノリーフ) Lines(ラインズ) 9本入り スターターパック スマートライト ゲーミングライトバー LEDライト 1680万色 RGBCWマルチカラー 広配光 電球色・昼白色対応 調光調色 間接照明 壁設置ライト 簡単取付 Alexa / Google Home / HomeKit 対応

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dae4e789459

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dae4e789459
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