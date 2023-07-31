【送料無料キャンペーン?】 Lines 【破損・傷あり】Nanoleaf スターターパック 9本入り PC周辺機器

破損・傷があるため定価の半額以下で出品いたします。

【キヨマツ様専用】EB-S05

動作確認済みです。

WD40EFRX WD Red 4TB 2台セット



SHARP LED AQUOS S SE1 LC-40SE1-B

！以下注意点！

フィルムスキャナ OpticFilm8100 新品未使用 SilverFast付

写真にある物が全てです。（写真④）

ブラザー レーザープリンター A4 複合機 MFC-L8650CDW

製品の箱はありません。

SDSQXA0-256G-JN3MD



Oculus Rift S ジャンク品

キャップ、コントローラーキャップに破損があります。（写真⑤）

値下げ アイ・オー・データ 外付け EX-BD03K

パーツの爪部分が破損しておりテープ等で固定しないと外れます。

DEMITOSS デミトス UBZ-LS20

コントローラーキャップの端子がズレる可能性があるため注意が必要です。

Premiertek 2.4GHz 無線LAN セクターアンテナ 接栓NJ



ZOTAC GeForce RTX2070SUPER 8G

照明部品１本に傷があります。（写真⑥）

logicool COMBO TOUCH 第7世代 第8世代 第9世代



Elgato エルガト Game Capture HD60 S

両面テープがついているコネクターは２個だけです（写真⑦）

SanDisk CF Express Extreme Pro 512GB



Keychron K7 ワイヤレス・メカニカルキーボード / 日本語(JIS)

以上のことをご了承の上でご検討ください。

CZUR ET16 Plus ドキュメントスキャナー ブックススキャン

ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。

【訳あり・未使用品】Panasonic BL-PA510KT SILVER



Canon Satera MF8570CDW カラーレーザー複合機

Nanoleaf(ナノリーフ) Lines(ラインズ) 9本入り スターターパック スマートライト ゲーミングライトバー LEDライト 1680万色 RGBCWマルチカラー 広配光 電球色・昼白色対応 調光調色 間接照明 壁設置ライト 簡単取付 Alexa / Google Home / HomeKit 対応

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

破損・傷があるため定価の半額以下で出品いたします。動作確認済みです。！以下注意点！写真にある物が全てです。（写真④）製品の箱はありません。キャップ、コントローラーキャップに破損があります。（写真⑤）パーツの爪部分が破損しておりテープ等で固定しないと外れます。コントローラーキャップの端子がズレる可能性があるため注意が必要です。照明部品１本に傷があります。（写真⑥）両面テープがついているコネクターは２個だけです（写真⑦）以上のことをご了承の上でご検討ください。ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。Nanoleaf(ナノリーフ) Lines(ラインズ) 9本入り スターターパック スマートライト ゲーミングライトバー LEDライト 1680万色 RGBCWマルチカラー 広配光 電球色・昼白色対応 調光調色 間接照明 壁設置ライト 簡単取付 Alexa / Google Home / HomeKit 対応

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

TOSHIBA 液晶カラーテレビ REGZA 47J8東芝 FlashAir W-04 64GBPOSレジ用、プリンター、ドロアセットRICOH p500h トナーI−O DATA アイオーデータ HDD ハードディスク HDC-LA4.0elgato STREAM DECK 15キーAPPLE WATCH SE2 44 SLAL SL 202209…