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くらしを楽しむアイテム 電動搾乳機(medela メデラ)・母乳ボトル付き その他

商品の説明

メデラの電動搾乳機と母乳ボトルのセット販売になります。
新品　メデラ　電動搾乳機　スイング・マキシ　フレックス　(ダブルポンプ搾乳機)

メデラ　medela 搾乳機　スイング・マキシ・フレックス
【商品名】スイングフレックス(swing flex)
電動搾乳機(medela メデラ)・母乳ボトル付き
【使用期間】10ヶ月程度
メデラ Medela 搾乳機 電動 スイング・マキシ フレックス 搾乳機
【状態】目に見える傷や汚れはありません。※外箱はテープ剥がしの傷あり。
新品　メデラ　電動搾乳機　スイング・マキシ　フレックス　(ダブルポンプ搾乳機)
【衛生面】毎回煮沸消毒をして使用
メデラ　medela 搾乳機　スイング・マキシ・フレックス
【動作】問題なし。電池は付属していませんのでご準備をお願いします(単3アルカリ 4本)
電動搾乳機(medela メデラ)・母乳ボトル付き

メデラ Medela 搾乳機 電動 スイング・マキシ フレックス 搾乳機
Amazonで本体3万円程度、母乳ボトル2500円程度で購入しました。
新品　メデラ　電動搾乳機　スイング・マキシ　フレックス　(ダブルポンプ搾乳機)

メデラ　medela 搾乳機　スイング・マキシ・フレックス
商品の説明は、Amazonで【メデラ swing flex】で検索するとヒットするのでそちらでご確認下さい。
電動搾乳機(medela メデラ)・母乳ボトル付き

メデラ Medela 搾乳機 電動 スイング・マキシ フレックス 搾乳機
母乳ボトル3本のうち、2本は未使用です。
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メデラ　medela 搾乳機　スイング・マキシ・フレックス
パッキンやチューブ類は現状問題ありませんが、経年劣化するものですので、破損等が発生した際は購入者様でご購入下さい。
電動搾乳機(medela メデラ)・母乳ボトル付き

メデラ Medela 搾乳機 電動 スイング・マキシ フレックス 搾乳機
全て、煮沸消毒をして衛生的に保存していますが、中古品をご理解の上ご購入をお願い致します。
新品　メデラ　電動搾乳機　スイング・マキシ　フレックス　(ダブルポンプ搾乳機)

メデラ　medela 搾乳機　スイング・マキシ・フレックス
ご不明な点があれば質問下さい！

電動搾乳機(medela メデラ)・母乳ボトル付き

商品の情報

ブランドメデラ
商品の状態目立った傷や汚れなし

メデラ Medela 搾乳機 電動 スイング・マキシ フレックス 搾乳機

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メデラ Medela 搾乳機 電動 スイング・マキシ フレックス 搾乳機
メデラの電動搾乳機と母乳ボトルのセット販売になります。【商品名】スイングフレックス(swing flex)【使用期間】10ヶ月程度【状態】目に見える傷や汚れはありません。※外箱はテープ剥がしの傷あり。【衛生面】毎回煮沸消毒をして使用【動作】問題なし。電池は付属していませんのでご準備をお願いします(単3アルカリ 4本)Amazonで本体3万円程度、母乳ボトル2500円程度で購入しました。商品の説明は、Amazonで【メデラ swing flex】で検索するとヒットするのでそちらでご確認下さい。母乳ボトル3本のうち、2本は未使用です。パッキンやチューブ類は現状問題ありませんが、経年劣化するものですので、破損等が発生した際は購入者様でご購入下さい。全て、煮沸消毒をして衛生的に保存していますが、中古品をご理解の上ご購入をお願い致します。ご不明な点があれば質問下さい！

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ブランドメデラ
商品の状態目立った傷や汚れなし

くらしを楽しむアイテム 電動搾乳機(medela メデラ)・母乳ボトル付き その他

42分钟前

くらしを楽しむアイテム 電動搾乳機(medela メデラ)・母乳ボトル付き その他

¥14,800 ¥12,580

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