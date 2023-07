米国WILD THINGSのミリタリーラインである、WILD THINGS TACTICALより、USNAVYのNWU通称ブルーベリーカモのウィンドシャツ。レイヤリングシステムのLevel4に該当します。

エピックナイロンを使用し、糸の一本一本から防水加工を施した糸のため、生地本来の自然な通気性をそのままに、外部からの水を弾く超撥水機能を持った生地です。立ち襟部分には、フードが収納され、不意の雨にも対応。裾にはドローコードが設けられ、着丈の調整や外気の侵入を防ぐことができます。

また小さく畳み収納も可能なので、これからの季節や野外フェスなどで重宝すると思います。

商品状態 デッドストック(試着のみ)

昨年秋にネットで購入後、色が似合わず一度も着用しておりません。

サイズ L

着丈 約77cm

肩幅 約50cm

身幅 約64cm

袖長 約69cm

※素人の採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

気になる方はぜひ。即購入OKです。

また値下げ交渉は即購入の方のみでお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワイルドシングス 商品の状態 新品、未使用

