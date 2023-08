ご覧頂き ありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

⭐️ザ ノースフェイス ドットショットジャケット(メンズ) アーバンネイビー×ツイルベージュ

品番:NP61830
税込 ¥22,000
新品、未使用品
サイズ:S (メンズ)
着丈70 身幅54 肩幅46 袖丈60

ザノースフェイス直営店にて購入した商品です。
100%正規品ですのでご安心ください。

アウトドア用防水ハードシェルの定番・ドットショット。素材には軽量なハイベント(R)2.5層を採用しており、非常に軽量かつしなやかな着心地が特徴です。冷気を遮断しながら、高い防水透湿性も確保するスペックは、日帰り低山や富士山、また高原キャンプでの天候や気温の急変にも対応することができます。厚手のミドルレイヤーと合わせられるややゆとりのある形状で、オールシーズンで活躍します。

