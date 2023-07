コメント無し即購入OK!

値下げ交渉も大歓迎です♪

この度は商品をご覧いただきありがとうございます!

■商品について

シシのシングルレザーフーデッドブルゾンです。

色はベージュブラウンで、サイズはXSなので、このブランドのXSは他のブランドのレディースMサイズ相当です。

柔らかく上質なレザーは伸縮性があるため、体に合わせてシルエットを綺麗に見せてくれます。

柔らかい色味のため、革ジャンなのに印象が辛くなりすぎず女性らしさがあります。

自慢できる一品かと思います。欲しかった方は是非♪

一点限りなので、画面にあるハートのマークを押して

「いいね」でお気に入り登録されておく事をおすすめします(^^)

■サイズ:XS※レディースのM相当

肩幅39

身幅45 ※バスト90

着丈65

袖丈62

※若干の誤差はご了承下さい。

■素材

表地⇒牛革100%

裏地⇒綿100%

■状態

着用回数少なく綺麗です。10中9程度。

届いたらすぐ着用して頂けます。

状態は良いですが、中古品なのでご理解の上ご購入下さい。

※撮影用の小物や他のアイテムは別売りです。

■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品

■フォロワー様限定!【フォロー割付き】です。

ご購入前に「フォローしてます!」

など、フォロワー様である事がわかるように忘れずにお声がけ下さると値引きします!(^^)

詳しくはプロフィールをご確認下さい♪

また、万が一のトラブル時には【返品・返金】も対応しています。安心してご購入下さいませ。

■こちらもチェック♪↓

★匿名配送対応中

★即購入OK!

★価格交渉大歓迎!

★交渉中でも購入者様優先です

フードは襟元に丸めてしまうことができるため、ミリタリージャケットのようなシルエットで着ることもできます。さりげないエポレットも可愛いです♪

コーデはシンプルにデニムと合わせてもらってもいいですし、単色のロングスカートの上に羽織ってもらっても可愛いと思います。

革ジャンは冷たい風をしっかり防いでくれるので、秋コーデからピッタリのアイテムです。

シシの良質な革は一度着るとやみつきになりますよ♪

とても良いお品ですので、きっとご満足頂けるかと思います♪

#その他アイテムもチェック→

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シシ 商品の状態 未使用に近い

