最適な材料 【ロエベ】ハンモックドローストリングミニ 2WAYバッグ★極美品★ ショルダーバッグ

【ブランド】

LOEWE(ロエベ)

【商品名】

ハンモック ドローストリングミニ 2WAY ハンド ショルダーバッグ

【素材】

カーフスキン (牛革) / キャンバス

【仕様】

・オープン開閉式

・内側:オープンポケット×2

・取り外し可能ストラップ

【カラー】

花柄 オレンジ サーモンピンク

【サイズ】

約W(上)19cm(下)10.5cm x H20cm x D14cm

持ち手:約18cm

ショルダー:約111~96cm(調節穴各5)

【付属品】

ストラップ

【状態】

外側:キズ、底面汚れ、ストラップ擦れ

内側:キズ、汚れ

【シリアルナンバー】

262005

【購入先】

信頼できる卸専門店(古物商許可証:大阪府公安委員会 第62228R025735号)からの購入品です。プロによる確認済みの正規品でございますので、安心してご購入いただけます 。

【古物商許可証】

神奈川県公安委員会 第451930009496号

【フォロー割】

フォロワー様限定で5%OFF!

コメントで「フォロー割希望」とお知らせください。

■ ご注意ください ■

表記または写真に掲載のないものは付属しておりません。

カラー...オレンジ

人気モデル...LOEWE ハンモック ミニ

種類...ミニショルダーバッグ

素材...その他レザー(本革)、コットン(キャンバス/帆布)

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

