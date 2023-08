GREG LAURENTのロングスリーブフーディーです。

お探しの方は是非。

サイズ:タグ表記 4 サイズ

色:チャコールグレー

素材:綿100%

状態:超美品(短時間で3回のみ着用)

※決して未使用ではないので、目立った傷や汚れなしとさせていただいています。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド グレッグローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

