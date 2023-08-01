【テレビで話題】 ウインドサーフィン スターボード IQフォイル　フューサレージ95 サーフィン

Foil fusalage 95plus フューサレージ
スポンジボード 5.4 SOFTECH
大阪手渡し限定 サーフボード プレセボ RNF ULTRA 6'2 lost
フルコンプリートで購入した際の付属品です。
HaydenShapes(ヘイデンシェイプス)『HK Twin Pin』5'9"
シムは付いてません。
3Dimension 9'4"×22 5/8"×3" ロングボード リペア済
数回使用したのみ、目立った傷もなく状態は良好です。
SUP サップ インフレータブル スタンドアップパドルボード
Masaさま専用 US製 ハッピーエブリデイ 5.7 26.4L
※中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。
リンコン セミドライ ウェット 裏起毛 4/3mm フロントジップ
※ノンクレームノンリターンでお願いします。
TRIM CRAFT 7'8" ライアンラブレス ミッドレングス サーフボード
ビラボン ジャージフルスーツ Ｌ相当
#ウインドサーフィン
カイトサーフィン NAISH 16㎡ ジャンク
#ウインドフォイル
DHD DX1 PHASE3 FCS2 美品
#windsurfing
FCS1 FCS2 トライフィン 5フィンセット
#windfoil
アルメリックサーフボード ハッピーエブリデイ5,6
#IQFoil
【美品】ビラボン 長袖 タッパー L 2mm
ロングボードBlackies 9.6ft
ゼブラ サーフフィーバー
STARBOARD RACER 12.6
ロングジョン 使用一回
Foil fusalage 95plus フューサレージフルコンプリートで購入した際の付属品です。シムは付いてません。数回使用したのみ、目立った傷もなく状態は良好です。※中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。※ノンクレームノンリターンでお願いします。#ウインドサーフィン#ウインドフォイル#windsurfing #windfoil#IQFoil