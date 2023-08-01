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【テレビで話題】 ウインドサーフィン スターボード IQフォイル　フューサレージ95 サーフィン

商品の説明

Foil fusalage 95plus フューサレージ
スポンジボード　5.4 SOFTECH

大阪手渡し限定　サーフボード プレセボ　RNF ULTRA 6'2 lost
フルコンプリートで購入した際の付属品です。
HaydenShapes(ヘイデンシェイプス)『HK Twin Pin』5'9"
シムは付いてません。
3Dimension 9'4"×22 5/8"×3" ロングボード リペア済
数回使用したのみ、目立った傷もなく状態は良好です。
SUP サップ インフレータブル スタンドアップパドルボード

Masaさま専用 US製 ハッピーエブリデイ 5.7 26.4L
※中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。
リンコン セミドライ ウェット 裏起毛 4/3mm フロントジップ
※ノンクレームノンリターンでお願いします。
TRIM CRAFT 7'8" ライアンラブレス　ミッドレングス サーフボード

ビラボン　ジャージフルスーツ　Ｌ相当
#ウインドサーフィン
カイトサーフィン　NAISH 16㎡　ジャンク
#ウインドフォイル
DHD DX1 PHASE3 FCS2 美品
#windsurfing
FCS1 FCS2 トライフィン 5フィンセット
#windfoil
アルメリックサーフボード　ハッピーエブリデイ5,6
#IQFoil

【美品】ビラボン　長袖　タッパー L 2mm

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ロングボードBlackies 9.6ft

ゼブラ サーフフィーバー

STARBOARD RACER 12.6

ロングジョン 使用一回
Foil fusalage 95plus フューサレージフルコンプリートで購入した際の付属品です。シムは付いてません。数回使用したのみ、目立った傷もなく状態は良好です。※中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。※ノンクレームノンリターンでお願いします。#ウインドサーフィン#ウインドフォイル#windsurfing #windfoil#IQFoil

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【テレビで話題】 ウインドサーフィン スターボード IQフォイル　フューサレージ95 サーフィン

57分钟前

【テレビで話題】 ウインドサーフィン スターボード IQフォイル　フューサレージ95 サーフィン

¥12,100 ¥10,285

(税込) 送料込み
4
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