●ニンテンドースイッチ版になります。

・外箱

【外装シュリンク付き、開け口に中程度の折れ目】

・ソフト

【新品未開封】

・復刻公式設定資料集

【パラ見程度ですが小程度の擦れ、痛みあり】

・サウンドトラック 帯・シュリンクあり

【1度だけ再生 新品同様】

・ESP者ステッカー 2枚

【未使用】

・復刻インストラクションカード 2枚

【未使用】

○完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。

○中古品に理解ある方の購入をお待ちしています。

【Switch】 エスプレイドΨ [限定版]

ブランド:エムツー

ゲームジャンル:シューティング

ソフトウェア対象年齢:15歳以上対象

パッケージ種類:限定版

プレイモード:TVモード対応 テーブルモード対応 携帯モード対応

TVモードプレイ人数:2 人

携帯モードプレイ人数:1 人

テーブルモードプレイ人数:2 人

商品の情報 ブランド ニンテンドースイッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

●ニンテンドースイッチ版になります。 ・外箱【外装シュリンク付き、開け口に中程度の折れ目】・ソフト【新品未開封】・復刻公式設定資料集【パラ見程度ですが小程度の擦れ、痛みあり】・サウンドトラック 帯・シュリンクあり【1度だけ再生 新品同様】・ESP者ステッカー 2枚【未使用】・復刻インストラクションカード 2枚【未使用】○完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。○中古品に理解ある方の購入をお待ちしています。【Switch】 エスプレイドΨ [限定版]ブランド:エムツーゲームジャンル:シューティングソフトウェア対象年齢:15歳以上対象パッケージ種類:限定版プレイモード:TVモード対応 テーブルモード対応 携帯モード対応TVモードプレイ人数:2 人携帯モードプレイ人数:1 人テーブルモードプレイ人数:2 人

