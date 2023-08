即購入OK★複数購入で割引致します★

【アイテム】

M'SGRACY エムズグレイシー 膝丈 ひざ丈 ハート柄 ワンピース フレア グログランテープ Aライン 裏地あり 肩パッド無し 透け感無し オレンジ サイズ38

●状態

全体的に目立った傷や汚れ、使用感も少なく、

まだまだ綺麗にご使用いただけます♡

●カラー

オレンジ

●素材

表地 綿 100%

別布 ポリエステル100%

グログランテープ ポリエステル100%

裏地 キュプラ 100%

●サイズ

肩幅:35cm

身幅:39cm

着丈:94cm

安心の大手リユースショップ購入の鑑定済商品です♡

※詳細は画像にてご確認ください。

※色味は確認する携帯・PCの機種により変わります。

※表記サイズに関しては性質上、多少のズレがある場合がございます。

【購入前に必ず以下をご確認をお願い致します。】

★「新品」・「未使用」等の記載がないものは、全てユーズド品となりますので、その旨ご理解の上、購入ください。

神経質な方、商品の状態に厳しい方はトラブルの原因になりますので購入をお控えください。

★購入後に「思っていたものと違った」「思っていたよりも状態が悪かった」等をおっしゃる方はトラブルの原因になりますので、購入はお控えください。

★タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムズグレイシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即購入OK★複数購入で割引致します★ご閲覧いただきありがとうございます。♡オシャレ・お値打ちアパレル・ブランド商品を多数出品中です♡#凛アパレル【アイテム】M'SGRACY エムズグレイシー 膝丈 ひざ丈 ハート柄 ワンピース フレア グログランテープ Aライン 裏地あり 肩パッド無し 透け感無し オレンジ サイズ38●状態 全体的に目立った傷や汚れ、使用感も少なく、まだまだ綺麗にご使用いただけます♡●カラーオレンジ●素材表地 綿 100%別布 ポリエステル100%グログランテープ ポリエステル100% 裏地 キュプラ 100% ●サイズ 肩幅:35cm身幅:39cm着丈:94cm安心の大手リユースショップ購入の鑑定済商品です♡※詳細は画像にてご確認ください。※色味は確認する携帯・PCの機種により変わります。※表記サイズに関しては性質上、多少のズレがある場合がございます。【購入前に必ず以下をご確認をお願い致します。】★「新品」・「未使用」等の記載がないものは、全てユーズド品となりますので、その旨ご理解の上、購入ください。神経質な方、商品の状態に厳しい方はトラブルの原因になりますので購入をお控えください。★購入後に「思っていたものと違った」「思っていたよりも状態が悪かった」等をおっしゃる方はトラブルの原因になりますので、購入はお控えください。★タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

