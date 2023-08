値下げしました!^ ^

こちらで購入し、1/15に到着したばかりのダウンです。

前の出品者様があまり着用されなかったためか、使用感もほぼ感じられず、ファーがとってもふわふわ・デザイン等含めとっても可愛いです!

当方、もう少しぴったりめに着用したかったため出品させていただきます >_<

38サイズですが、普段Mサイズ着用の方が厚手のニットを着込んでも余裕があるくらいの大きさの印象です。

ダウン80 フェザー20のため、とても軽く暖かいです。

ご購入後は24時間以内に発送します!

#ピレネックス

#モンクレール

#タトラス

#ダウン

フード···フードあり(取外し可)

着丈···ショート

季節感···冬

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピレネックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

