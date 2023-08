<H>BALLOON SLEEVE REGULAR COLLAR SHIRT/シャツ

オンラインストアで購入し、2回ほど着用しました。

カラー : オリーブストライプ

サイズ : L

詳しくは画像をご確認ください。

あくまでも一度他人の手に渡ったものになりますので神経質な方は購入をお控え下さい。

すり替え防止の為返品は致しかねますので気になる点は購入前に質問下さいませ。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

