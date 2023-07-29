定番 aibo その他

『SONY aibo』 です。

マイクロカット シュレッダー S92M SA92M アスカ Asmix

発売当初の2018年に買いましたが最近はほとんど動かしてないのでお売りします。

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ブラザー スキャンカット CM300

付属のボール、ボーン（骨）説明書付

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パンダの衣装も一緒にお渡しします。

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※お腹にこすり傷、足の裏にクッションを剥がした時の糊残りが若干残ってます。

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（硬い床と足裏プラスチックとの足音が気になる場合、別売の公式足クッションか、100均の椅子足クッションシールをお勧めします。）

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

『SONY aibo』 です。発売当初の2018年に買いましたが最近はほとんど動かしてないのでお売りします。付属のボール、ボーン（骨）説明書付パンダの衣装も一緒にお渡しします。※お腹にこすり傷、足の裏にクッションを剥がした時の糊残りが若干残ってます。（硬い床と足裏プラスチックとの足音が気になる場合、別売の公式足クッションか、100均の椅子足クッションシールをお勧めします。）

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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