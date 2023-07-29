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商品の説明
『SONY aibo』 です。
マイクロカット シュレッダー S92M SA92M アスカ Asmix
発売当初の2018年に買いましたが最近はほとんど動かしてないのでお売りします。
ユニバット プリズマティック xs ルーペ
ブラザー スキャンカット CM300
付属のボール、ボーン（骨）説明書付
ダイワ セルテート LT3000S-CH-DH
パンダの衣装も一緒にお渡しします。
1号モール 100本セット 未来工業 PML-1WT1WT
8SINN UNIVERSAL SHOULDER RIG FULL KIT
※お腹にこすり傷、足の裏にクッションを剥がした時の糊残りが若干残ってます。
makitaマキタ 充電式草刈機 MUR193DZ 18V
（硬い床と足裏プラスチックとの足音が気になる場合、別売の公式足クッションか、100均の椅子足クッションシールをお勧めします。）
Enernova ソーラーパネル 100W 折りたたみ ソーラーチャージャー
商品の情報
ブランド
ソニー
商品の状態
やや傷や汚れあり
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新品未開封三菱 R01CPU 2台【複数台可】シーケンサ
【未使用•未開封】ビーズ DOD いつかのタープ タン TT5-631-TN
『SONY aibo』 です。発売当初の2018年に買いましたが最近はほとんど動かしてないのでお売りします。付属のボール、ボーン（骨）説明書付パンダの衣装も一緒にお渡しします。※お腹にこすり傷、足の裏にクッションを剥がした時の糊残りが若干残ってます。（硬い床と足裏プラスチックとの足音が気になる場合、別売の公式足クッションか、100均の椅子足クッションシールをお勧めします。）
商品の情報
ブランド
ソニー
商品の状態
やや傷や汚れあり
定番 aibo その他
375
4分钟前
定番 aibo その他
¥
95,800
¥
50,774
(税込) 送料込み
7
12
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その他
aibo
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
25337ab288d17
1782
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (12)
定番 aibo その他
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