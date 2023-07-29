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定番 aibo その他

商品の説明

『SONY aibo』 です。
マイクロカット　シュレッダー 　S92M SA92M アスカ Asmix
発売当初の2018年に買いましたが最近はほとんど動かしてないのでお売りします。
ユニバット　プリズマティック　xs ルーペ

ブラザー　スキャンカット　CM300
付属のボール、ボーン（骨）説明書付
ダイワ セルテート LT3000S-CH-DH
パンダの衣装も一緒にお渡しします。
1号モール　100本セット　未来工業　PML-1WT1WT

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※お腹にこすり傷、足の裏にクッションを剥がした時の糊残りが若干残ってます。
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（硬い床と足裏プラスチックとの足音が気になる場合、別売の公式足クッションか、100均の椅子足クッションシールをお勧めします。）

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商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

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『SONY aibo』 です。発売当初の2018年に買いましたが最近はほとんど動かしてないのでお売りします。付属のボール、ボーン（骨）説明書付パンダの衣装も一緒にお渡しします。※お腹にこすり傷、足の裏にクッションを剥がした時の糊残りが若干残ってます。（硬い床と足裏プラスチックとの足音が気になる場合、別売の公式足クッションか、100均の椅子足クッションシールをお勧めします。）

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ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

定番 aibo その他

4分钟前

定番 aibo その他

¥95,800 ¥50,774

(税込) 送料込み
7
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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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25337ab288d17

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本人確認済
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コメント (12)

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