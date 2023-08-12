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国産品 S’YTE THE SHOP YOHJI YAMAMOTO フリル長袖シャツ シャツ

商品の説明

サイズ3
ヨウジヤマモト 花と少年期 花柄デッサンロゴシャツ

60s リーバイス　デニムシャツ　オリジナル　縦落ち　ヒゲ　ヴィンテージ
素人検品ですので、ご了承下さい。
DAIWA PIER39 TECH POLO SHIRTS L/S Mサイズ
洋服の場合、なるべく小さく梱包致しますのでシワになる場合がございます。
Disney ダルメシアン 刺繍 101匹わんちゃん 足跡 半袖デニムシャツ
何か分からないことがあればお気軽にコメントお願い致します(^_^)
tender co type480 ダートショルダーシャツ　logwood
自宅保存品です、ご理解いただける方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

希少supreme × yohjiyamamoto TEKKEN 鉄拳　シャツ

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
商品の状態目立った傷や汚れなし

PORTER CLASSIC ロールアップギンガムチェックシャツ

ルイヴィトンの長袖シャツ

supreme shadow plaid flannel zip up シャツ

Supreme Faux Fur Collar Flannel Shirt
サイズ3素人検品ですので、ご了承下さい。洋服の場合、なるべく小さく梱包致しますのでシワになる場合がございます。何か分からないことがあればお気軽にコメントお願い致します(^_^)自宅保存品です、ご理解いただける方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

国産品 S’YTE THE SHOP YOHJI YAMAMOTO フリル長袖シャツ シャツ

56分钟前

国産品 S’YTE THE SHOP YOHJI YAMAMOTO フリル長袖シャツ シャツ

¥13,000 ¥11,050

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aeafb7

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コメント (10)

aeafb7
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s'yte Yohji Yamamoto (サイト ヨウジ ヤマモト) フリルシャツ ホワイト サイズ:３

s'yte Yohji Yamamoto (サイト ヨウジ ヤマモト) フリルシャツ ホワイト サイズ:３


SHIRT｜S'YTE｜【Official】THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(2／3ページ)

SHIRT｜S'YTE｜【Official】THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(2／3ページ)


Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト 長袖シャツ US-B07-200 S'YTE サイト テンセル レーヨン フリル スタンドカラー ロング 長袖 シャツ ブラック系 3

Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト 長袖シャツ US-B07-200 S'YTE サイト テンセル レーヨン フリル スタンドカラー ロング 長袖 シャツ ブラック系 3


SHIRT｜S'YTE｜【Official】THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(2／3ページ)

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Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト 長袖シャツ US-B07-200 S'YTE サイト テンセル レーヨン フリル スタンドカラー ロング 長袖 シャツ ブラック系 3

Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト 長袖シャツ US-B07-200 S'YTE サイト テンセル レーヨン フリル スタンドカラー ロング 長袖 シャツ ブラック系 3


Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト 長袖シャツ US-B07-200 S'YTE サイト テンセル レーヨン フリル スタンドカラー ロング 長袖 シャツ ブラック系 3

Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト 長袖シャツ US-B07-200 S'YTE サイト テンセル レーヨン フリル スタンドカラー ロング 長袖 シャツ ブラック系 3


SHIRT｜S'YTE｜【Official】THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(2／3ページ)

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