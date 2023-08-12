国産品 S’YTE THE SHOP YOHJI YAMAMOTO フリル長袖シャツ シャツ

サイズ3

ヨウジヤマモト 花と少年期 花柄デッサンロゴシャツ



60s リーバイス デニムシャツ オリジナル 縦落ち ヒゲ ヴィンテージ

素人検品ですので、ご了承下さい。

DAIWA PIER39 TECH POLO SHIRTS L/S Mサイズ

洋服の場合、なるべく小さく梱包致しますのでシワになる場合がございます。

Disney ダルメシアン 刺繍 101匹わんちゃん 足跡 半袖デニムシャツ

何か分からないことがあればお気軽にコメントお願い致します(^_^)

tender co type480 ダートショルダーシャツ logwood

自宅保存品です、ご理解いただける方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズ3素人検品ですので、ご了承下さい。洋服の場合、なるべく小さく梱包致しますのでシワになる場合がございます。何か分からないことがあればお気軽にコメントお願い致します(^_^)自宅保存品です、ご理解いただける方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

希少supreme × yohjiyamamoto TEKKEN 鉄拳 シャツPORTER CLASSIC ロールアップギンガムチェックシャツルイヴィトンの長袖シャツsupreme shadow plaid flannel zip up シャツSupreme Faux Fur Collar Flannel Shirt