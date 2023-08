ご覧いただきありがとうございます。

RATELWORKS (ラーテルワークス)のWAL3 (ヴァル3)

色はグレージュです。

新品未開封、未使用品です。

保証に必要な受注番号は、商品に同梱します。

発送は、元箱に直接伝票を貼って送付します。

スタイル、サイズ、機能などに魅かれて抽選に申し込みましたが、

当選後に家族会議で却下されたため出品します。

詳細は以下のメーカーホームページをご確認ください。

https://ratelworks.official.ec/items/72716720

以下、商品概要です。

「唯一無二の形状 ヴァルテント」が更に進化

従来よりもセンターポールの高さとアーチポールの長さを上げることでテント内の居住空間がより広くなりました。

また、従来のヴァル2の弱点でもあった、遮光性についても生地の内側に遮光PU加工を施すことで大幅な遮光性UPを実現。

使用サイズ(最大):約全長520×幅290×高さ250cm

収納サイズ:約約75×30×30cm

重量:約15.3kg

フライシート:68Dリップストップポリエステル(シリコンコーティング、遮光PUコーティング、撥水加工、UVカット加工)

インナーテント:TC(コットン、ポリエステル)

インナーテント(ボトム):210Dポリエステルオックスフォード(PUコーティング、撥水加工)

ポール:アルミ合金(A6061、A7001)

耐水圧:1500〜3000mm

付属品:インナーテント、グランドシート、ペグケース、鍛造ペグ、ペグハンマー、自在金具、ロープ、デイジーチェーン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

