最新エルメス GME AE4705B UHFアンテナ 1200mm アマチュア無線

HEAVY DUTY RADOME ANTENNA

FURUNO 双方向無線電話装置 FM-8 トランシーバー

UHFアンテナ

東京ハイパワー HL 200B

ハードコアなオフロードやツーリングに堅牢なアンテナを必要とする4WD愛好家に最も人気のあるアンテナです。

1986年版 アマチュア無線局名録 全国版(JARL会員以外も全局掲載)



KENWOOD 無線機2台 イヤホン付



★いちにいさん 専用★

■商品仕様

八重洲 トランシーバー standard デジタル簡易無線 SR730

長さ 1200mm

IC2710 20W LED化

周波数 477MHz

ALINCO 0.05～1300MHzハンディーレーシーバーDJ-X11A

利得 6.5dBi

アマチュア無線 HF 50MHz アンテナ UHV-10 ラジエレ セット

ケーブル長さ 約4m

YAESU 八重洲 FT-847 HF100W/UV50W



ICOM IC-7300 (100W)



【STANDARD・イヤホンマイク、充電器セット】デジタル簡易無線機VXD1

■注意事項

GME AE4705B UHFアンテナ 1200mm

※輸入品ですので、多少の傷などある場合がございます。

IC-2720 ICOM デコデコ付き

※無線に関するご質問はお答えできかねます。

C⭐︎MET HA-750BL



B I RD社製通過型電力計 artspeed専用

ランドクルーザーなどのバンパーに装着してみてはいかがですか？

美品2台フルセット☆KENWOODトランシーバー◆◇UBZ-LP20ブラック◇◆

検索タグ GME 4x4 四駆 クロカン ジムニー jimny JA11 JA22 JB23 JB64 ランドクルーザー landcruiser ランクル70 ランクル40 ランクル60 ランクル80 ディフェンダー DEFENDER オーストラリア ARB ブルバー GRJ BAOFENG サファリ Safari パトロール patrol ハイラックス Hilux Gun125 パジェロ pajero モービル mobile プラド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

HEAVY DUTY RADOME ANTENNAUHFアンテナハードコアなオフロードやツーリングに堅牢なアンテナを必要とする4WD愛好家に最も人気のあるアンテナです。■商品仕様長さ 1200mm周波数 477MHz利得 6.5dBiケーブル長さ 約4m■注意事項※輸入品ですので、多少の傷などある場合がございます。※無線に関するご質問はお答えできかねます。ランドクルーザーなどのバンパーに装着してみてはいかがですか？検索タグ GME 4x4 四駆 クロカン ジムニー jimny JA11 JA22 JB23 JB64 ランドクルーザー landcruiser ランクル70 ランクル40 ランクル60 ランクル80 ディフェンダー DEFENDER オーストラリア ARB ブルバー GRJ BAOFENG サファリ Safari パトロール patrol ハイラックス Hilux Gun125 パジェロ pajero モービル mobile プラド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

IC-2820DG 50W スペアナ付き デュアルバンド ICOMhallicrafters S-40B (4)【動画紹介】【難有】アマチュア無線機器 ICOM IC-S32YAESU-FT-101ＺＤヤエス FT-4800