仏像 阿弥陀如来 座弥陀 3.0寸

中国 玉石白玉彫刻 神獣 紙鎮 置物 C R5393



岡石膏像製作所 石膏像 ミロ ヴィーナス 胸像 美大 芸大 藝大 受験 デッサン

総高さ 約29cm

中国 玉石彫刻 神獣刻 爵 時代箱付 V 2986



バリ島 インドネシア 木彫 ガルーダ 面 壁飾 C 3075



玉龍環

商品状態

ANRI アンリ 木彫り人形 プルート ミッキー THE MAD DOG



三尾公三 現代アート作品

祖父の倉庫で保管されていました古いお品です♪

沈香如意観音坐像(唐木カラクリ箱入り)(整理番号:AJ16)

キズ汚れ傷みなどありますが神秘的なありがたいお品です♪

【金剛夜叉明王像】仏像



インテリア おしゃれ雑貨 アート作品 立体作品 オブジェ 壁掛け 現代アート

年代物ですので木の変色汚れなどあります。

天然石 石彫 アンティーク



■美しい花柄木彫り■小物入れ二段引き出し■亀甲模様■昭和の品■現代でも実用的です

コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。

骨董 根付 マンモス H2-81



香樟材 井波彫刻 一刀彫り仁王立ち 金剛力士像 台座付き高51cm 仏教美術

当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。

マルス石膏像 手渡し可能な方限定



【随心堂】翡翠 和田玉 魚と珊瑚図案 細密彫 置物 厄除け 招財 中国骨董Z30



圓鍔勝三 和

# 白檀製 #仏像#釈迦如来#檜

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

