人気商品ランキング Google Pixel 6a Chalk 128 GB au SIMフリー スマートフォン本体

こちら3ヶ月前にメルカリにて新品で購入したものになります。購入後はフィルムを貼りケースをつけて使用していましたので傷等は確認できていません。サブ機として使用していましたので電池の劣化等ないかと思います。付属品はすべて未使用です。また、おまけとしてケースもつけさせていただきます。その他質問等ありましたらコメントよろしくお願いします。

以下購入時の紹介文のコピペ

ブランド:google pixel 6a

au版 SIMフリー

色 Chalk

日本のメーカーで、バッテリーが大容量の4,410mAhは、なかなかありません。

バッテリー持ちが悪くて悩んでいる方や、充電回数を少なくしたい方には、是非使ってもらいたいです。

■Googleストアでの販売価格:53,900円(税込)

■家電量販店で一括購入したもので、残債はございません。

■新機種のため、SIMフリー端末として使用できると聞いております。

■スペック

・サイズ(幅×高さ×厚さ): 約W71.8×H152.2×D8.9(mm)

・重量: 約178g

・バッテリー容量:4,410mAh

・OS: Android 12

・CPU:googleTensor

・通信規格:5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2

・メモリ:内蔵(RAM/ROM):6GB/128GB

ディスプレイ(画面)解像度:2,400×1,080(FHD+)

・カメラ:

メインカメラ有効画素数:約1,220万画素/約1,200万画素

サブカメラ有効画素数:約800万画素

静止画ズーム:7倍

動画ズーム:5倍

■申し訳ございませんが、こちらの商品はすり替え防止の為返品、交換は致しかねます。 ご了承下さい。

商品の情報 ブランド グーグル 商品の状態 未使用に近い

