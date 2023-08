贅沢品 ennoy stylist 私物　3PACK T-SHIRTS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ENNOY 3PACK T-SHIRTS

WHT/GRY Lサイズ

ホワイトとグレーのみの出品です。

お間違えないようお願いします。

状態は新品未使用です。

L:着丈72.5 肩幅55.5 身幅129 袖丈26

ENNOYオリジナルボディの日本製

コットン 100% / 6.8oz

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

