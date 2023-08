新発売の TENDER PERSON テンダーパーソン オープンカラーシャツ シャツ

ご覧いただきありがとうございます!

定価50%OFF 15,400円

→→→ 6/16〜 値下げ価格 13,400円!!!

定価:30,800円

サイズ:1=M相当

着丈69, 肩幅51, 身幅60, 袖丈21(cm/公式)

状態:5回未満着用の極美品。

収納における畳みシワ以外は見受けられませんが、

古着の取引にご理解のある方だけお願い致します。

19SSアイテムで現在では入手困難なものです!

早い者勝ちでお願い致します!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド テンダーパーソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

