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最終値下げ SONY PlayStation3 CECH-4300C 本体 家庭用ゲーム本体

商品の説明

SONY PlayStation3 CECH-4300C
Switch旧型　画面本体のみ　2017年製　未対策機　動作確認済　QA3291

NintendoSwitch 有機EL本体 ホワイト(未使用画面フィルムつき)
内容
XBOX360本体セット
・本体(電源コード、HDMIコード、AVケーブル)
Nintendo 他ゲーム機本体 NEW ニンテンドー 2DS LL ホワイト…
・DUALSHOCK3(バッテリー非純正)
NINTENDO SWITCH あつまれどうぶつの森エディション　セット
・取説
GBA sp ipsカスタム

プレイステーション5 playstation5
ほぼ使用していなかったので状態はいいです。
SONY PlayStation3 CECH-3000A プレステ3 ソフト7本
動作確認、初期化済みです。
【セット】ニンテンドー 3DS LL（ソフトと拡張パッド付）
コントローラに関してはバッテリー交換済ですが、非純正、動作は問題ありません。
極美品　NEW 3DS ホワイト　箱付　ACアダプタ付

Wiiu 本体　人気ソフト付き
長期保管のため多少の擦り傷、汚れはありますが比較的綺麗な状態です。
【極美品】Nintendo Switch 本体のみ バッテリー強化版

Nintendo Switch（有機ELモデル）純正プロコントローラー
中古品ですのでご理解いただける方のご購入お願いします。
PS4 ジェット・ブラック 500GB CUH-1100A

美品 PlayStation Vita TV バリューパック 箱付属品有
color: BLACK
PS4本体（500GB）
ゲーム機本体種類: PlayStation3
Switch Ligte イエロー
ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ

NINTENDO SWITCH LITE グレー ケース付き

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

Nintendo Switch LITE ターコイズ スイッチライト
SONY PlayStation3 CECH-4300C内容・本体(電源コード、HDMIコード、AVケーブル)・DUALSHOCK3(バッテリー非純正)・取説ほぼ使用していなかったので状態はいいです。動作確認、初期化済みです。コントローラに関してはバッテリー交換済ですが、非純正、動作は問題ありません。長期保管のため多少の擦り傷、汚れはありますが比較的綺麗な状態です。中古品ですのでご理解いただける方のご購入お願いします。color: BLACKゲーム機本体種類: PlayStation3ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

最終値下げ SONY PlayStation3 CECH-4300C 本体 家庭用ゲーム本体

5分钟前

最終値下げ SONY PlayStation3 CECH-4300C 本体 家庭用ゲーム本体

¥10,500 ¥8,925

(税込) 送料込み
6
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出品者

9eba7a1a6542e

 1901

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コメント (11)

9eba7a1a6542e
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