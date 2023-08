【サイズ】

極美品♪ ティッカ シャツワンピース 長袖 4L相当 ホワイト 白 ストライプ

肩幅:53cm

身幅:64cm

総丈:116cm

袖丈:50.5cm

平置き採寸、若干の誤差があります。

【ブランド】

TICCA ティッカ

(0211401134 TBAS-134)

【素材】

綿 100%

【アイテム】

すっぽりと被ってしまえば、とっても楽チンな、ティッカのストライプシャツワンピースです♪

首元はバンドカラーで、スッキリと☆

【色】

茶×白 ストライプ

【状態】

目立つシミや汚れは無いかと思いますが、中古品であることをご理解下さい。

【備考】

ワンピースのみの価格です。

帽子、サンダルは付きません。

発送時、畳ませて頂きますので、折シワができてしまう可能性があります。ご了承くださいませ。

▼商品一覧はこちら▼

#みゆきレディース専門店の商品一覧

【サイズ】肩幅:53cm身幅:64cm総丈:116cm袖丈:50.5cm 平置き採寸、若干の誤差があります。【ブランド】TICCA ティッカ(0211401134 TBAS-134)【素材】綿 100%【アイテム】すっぽりと被ってしまえば、とっても楽チンな、ティッカのストライプシャツワンピースです♪首元はバンドカラーで、スッキリと☆【色】茶×白 ストライプ【状態】目立つシミや汚れは無いかと思いますが、中古品であることをご理解下さい。【備考】ワンピースのみの価格です。帽子、サンダルは付きません。発送時、畳ませて頂きますので、折シワができてしまう可能性があります。ご了承くださいませ。.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。▼商品一覧はこちら▼#みゆきレディース専門店の商品一覧 .。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。

