新しいスタイル 3Dタックワイドパンツ スラックス

カラー···ブラック

SHIKITARI フレアスラックス L

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

シルエット···ワイド

3Dタックワイドパンツ

ボトムスラインにボリュームをもたせるワイドパンツスタイル。ゴムリブウエスト&ドローコードのストレスフリーでジェンダーレスなギミックが現代モード的。

ドレッシーな雰囲気が印象的かつ伸縮性のある着心地も考慮したストレッチTRスーツ素材×フロントの両サイドウエスト下から裾にかけて折返しの立体タックプリーツを構築した奥行きあるロングスカートを穿いたかのような極太ワイドフォルムがインパクトフル。極端に無駄を削ぎ落したギミックがシルエットのインパクトをストレートに表現。

数年前に購入したのですがサイズが大きすぎて数回しか履かず、ずっと暗所にて保管する状態だったので出品致しました。

質問等ございましたらコメントにお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アンコロック 商品の状態 未使用に近い

