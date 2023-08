ご覧いただきありがとうございます。

ご購入前にプロフィールの一読をお願いいたします。

【商品名】

Vivobarefoot ULTRA Ⅲ M 307171-0444

ビボベアフット ウルトラⅢ メンズ

※海外からの購入となります。

【コンディション】新品未使用

※納入時より箱にやや痛みがありますので、予めご了承のほどよろしくお願いいたします。

【サイズ】EUR44

足の実測値 27.9cmとなります。

【カラー】MOONSTONE/GREY

【公式サイト説明】

究極に軽い 水陸両用のサマーシューズ。

抜群のグリップ力と完全なるベアフット感覚で、陸でも海でもしなやかに動ける。藻類から作られたBLOOM®フォームを使用した水陸両用シューズです。大量繁茂した有害な藻を水域から取り除き、水質と生態系の回復を目指します。

参考価格13,200円

これから暑くなる季節にもってこいのアイテムではないかと思います。この機会に是非ご検討ください。

良いご縁がありますように★

【検索用】

【商品名】Vivobarefoot ULTRA Ⅲ M 307171-0444ビボベアフット ウルトラⅢ メンズ※海外からの購入となります。【コンディション】新品未使用※納入時より箱にやや痛みがありますので、予めご了承のほどよろしくお願いいたします。【サイズ】EUR44足の実測値 27.9cmとなります。【カラー】MOONSTONE/GREY【公式サイト説明】究極に軽い 水陸両用のサマーシューズ。抜群のグリップ力と完全なるベアフット感覚で、陸でも海でもしなやかに動ける。藻類から作られたBLOOM®フォームを使用した水陸両用シューズです。大量繁茂した有害な藻を水域から取り除き、水質と生態系の回復を目指します。参考価格13,200円

