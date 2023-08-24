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流行に ダブルフェイス スマホショルダー ショルダーバッグ

商品の説明

ダブルフェイス スマホショルダー
未使用品✨OLD CORCH シティバッグ ショルダーバッグ ゴールド金具 茶色
2枚の生地を貼り合わせることで厚みを持たせ、シンプルでコンパクトなデザインのスマホショルダー。
トプカピ TOPKAPI 縦型ミニショルダー バッグ LUCIA ルチア
小さいながらも存在感がありコーディネートのワンポイントとしてお持ち頂けます。
美品✨ルイヴィトン ダヌーブ ショルダーバッグ 正規品
スマホの他、折財布やハンカチなども一緒に入るサイズ感です。
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　サイズ
コーチ　ショルダーバッグ　ベージュ　シグネチャー　【新品】
FREE(00)：幅12.5cm/高さ19cm/マチ5.5cm/持ち手上がり-cm/ショルダー：最長128cm/ショルダー：最短115cm/重さ240g
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美品✨ヴィヴィアンウエストウッド キルティング チェーン 金オーブ
￥16,500(税込)

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商品の情報

ブランドサマンサタバサ
商品の状態新品、未使用

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Loungefly(ナイトメア・ビフォア・クリスマス)
ダブルフェイス スマホショルダー2枚の生地を貼り合わせることで厚みを持たせ、シンプルでコンパクトなデザインのスマホショルダー。小さいながらも存在感がありコーディネートのワンポイントとしてお持ち頂けます。スマホの他、折財布やハンカチなども一緒に入るサイズ感です。　サイズFREE(00)：幅12.5cm/高さ19cm/マチ5.5cm/持ち手上がり-cm/ショルダー：最長128cm/ショルダー：最短115cm/重さ240g￥16,500(税込)

商品の情報

ブランドサマンサタバサ
商品の状態新品、未使用

流行に ダブルフェイス スマホショルダー ショルダーバッグ

26分钟前

流行に ダブルフェイス スマホショルダー ショルダーバッグ

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(税込) 送料込み
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サマンサタバサ Samantha Thavasa ダブルフェイス スマホショルダー

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ダブルフェイス スマホショルダー （ショルダーバッグ）｜Samantha

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