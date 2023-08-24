流行に ダブルフェイス スマホショルダー ショルダーバッグ

ダブルフェイス スマホショルダー

未使用品✨OLD CORCH シティバッグ ショルダーバッグ ゴールド金具 茶色

2枚の生地を貼り合わせることで厚みを持たせ、シンプルでコンパクトなデザインのスマホショルダー。

トプカピ TOPKAPI 縦型ミニショルダー バッグ LUCIA ルチア

小さいながらも存在感がありコーディネートのワンポイントとしてお持ち頂けます。

美品✨ルイヴィトン ダヌーブ ショルダーバッグ 正規品

スマホの他、折財布やハンカチなども一緒に入るサイズ感です。

ゆうこ様専用 JIL SANDER トートバッグ ショルダーバッグ



グッチ☆チェーンショルダー☆ブラック♡

サイズ

コーチ ショルダーバッグ ベージュ シグネチャー 【新品】

FREE(00)：幅12.5cm/高さ19cm/マチ5.5cm/持ち手上がり-cm/ショルダー：最長128cm/ショルダー：最短115cm/重さ240g

loewe ロエベ ハンモック ラージ マザーズバッグ ブルー ショルダーバッグ



美品✨ヴィヴィアンウエストウッド キルティング チェーン 金オーブ

￥16,500(税込)

商品の情報 ブランド サマンサタバサ 商品の状態 新品、未使用

ダブルフェイス スマホショルダー2枚の生地を貼り合わせることで厚みを持たせ、シンプルでコンパクトなデザインのスマホショルダー。小さいながらも存在感がありコーディネートのワンポイントとしてお持ち頂けます。スマホの他、折財布やハンカチなども一緒に入るサイズ感です。 サイズFREE(00)：幅12.5cm/高さ19cm/マチ5.5cm/持ち手上がり-cm/ショルダー：最長128cm/ショルダー：最短115cm/重さ240g￥16,500(税込)

商品の情報 ブランド サマンサタバサ 商品の状態 新品、未使用

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