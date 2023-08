タグ付新品未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エトレトウキョウ 商品の状態 新品、未使用

タグ付新品未使用 エトレトウキョウ ETRE TOKYO フロントファスナーボックスオールインワン¥29,700LIGHT BEGサイズ M当方には似合わない為、お探しだった方へお譲りいたします。試着のみ完璧をお求めになる方、神経質な方におきましては、ご購入をお控え頂けますようお願い申し上げます。折り畳んで発送するため、畳ジワ予めご了承ください。

