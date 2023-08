MONCLER K2

現在は廃盤です。

ここ数年は保管のみ

色 :ボルドー(ワインレッド) 数量限定

サイズ :1

フロントボタンは2列で調整可能

フード取り外し可能

内側のアニメタグは破れてありません

袖口のゴムが伸びてしまっています

丁寧に保管しておいたのでそれ以外は美品かと思います。

ご検討お願い致します。

カラー···レッド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 傷や汚れあり

MONCLER K2現在は廃盤です。ここ数年は保管のみ色 :ボルドー(ワインレッド) 数量限定サイズ :1フロントボタンは2列で調整可能フード取り外し可能内側のアニメタグは破れてありません袖口のゴムが伸びてしまっています丁寧に保管しておいたのでそれ以外は美品かと思います。ご検討お願い致します。カラー···レッド

