*アイテム

*カラー:インディゴブルー

*サイズ: 44(3L相当)

※必ずお手持ちの洋服と比較し実寸をご確認下さい。

肩幅36cm

身幅47cm

袖丈47cm

着丈48cm

*付属品 なし

平置き採寸です。多少の誤差はお許しください。

*素材 画像にてご確認下さい。

*仕様

前面カギホック開閉

襟周りに手縫いのキラキラビジュー付き✨

※返品、交換について

1点物のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。

(当方にての重大な不備がございましたら、受け取り連絡する前にご連絡ください。)

美品で着用感がそれほどございませんがユーズド品になります。細かい見落としはご容赦ください。

気になさる方は、新品をご購入下さい。

コンパクトに圧縮し発送しますので畳みじわ等ご容赦ください。

即購入頂けます。

⚠️ご購入の際はプロフィール欄をご確認くださいませm(_ _)m

No.30504-4082244

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド トゥービーシック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

