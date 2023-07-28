【国産】 パタゴニア メンズゴートゥーシャツ シャツ

サイズSで着丈70.5、身幅51、肩幅44

mindseeker ヴィンテージバンダナジャケット

袖丈(肩から)24cmです。

美品✨SHAREEF シャリーフ 1 ハンド&フェイス 刺繍 ビッグシャツ 紺

着用は記憶する限り3〜4回、汚れや

Majestic ﻿ニューヨーク ヤンキース ユニフォーム 【未使用】

ダメージ無くコンディションは良好です。

23SS オーラリー Washed Finx Twill Big Shirts



Yohji Yamamoto ダリアレイヤードアロハシャツ

素材はコットン60%、ポリエステル40%です。

《激レア》ステューシー stussy ☆半袖シャツ L 刺繍ロゴ カーキ



コムデギャルソンオムプリュス AD1999 スーべニールキッチュ期

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズSで着丈70.5、身幅51、肩幅44袖丈(肩から)24cmです。着用は記憶する限り3〜4回、汚れやダメージ無くコンディションは良好です。素材はコットン60%、ポリエステル40%です。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

PROPA9ANDA シャツ 新品未使用 定価30,800円BWD様専用ささだんごさん専用PRADA 半袖 ブラウス プリントDOUBLE RL(ダブルアールエル)◆ノーカラーシャツジュンヤワタナベ eye チェックシャツ