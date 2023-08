○アイテム

○サイズ

タテ 42cm

ヨコ 36cm

マチ 17cm

ショルダー 40cm ( 調節可能 )

ハンドル 40cm

平置き実寸。

(素人採寸のため、多少誤差はご了承ください。)

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れ等も少ない為

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。

お写真をご覧の上ご購入をご検討ください。

※撮影環境により実物と色味が異なる場合がございます。

○カラー

黒

ブラック

○素材

キャンバス

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

商品は全て、鑑定済みの確実正規品になります!万が一偽物と判明した場合、全額返金させていただきますのでご安心ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

○アイテムPORTER ポーター 吉田カバン2way リュック バッグパックUNION リュック グッドデザイン賞受賞ハンドバッグ トートバッグ大容量 旅行ロゴ タグ○サイズタテ 42cmヨコ 36cmマチ 17cmショルダー 40cm ( 調節可能 )ハンドル 40cm 平置き実寸。(素人採寸のため、多少誤差はご了承ください。)着画はお断りいたします。 ○状態目立った傷や汚れ等も少ない為 まだまだ長くご着用いただけるかと思います。お写真をご覧の上ご購入をご検討ください。 ※撮影環境により実物と色味が異なる場合がございます。○カラー 黒ブラック ○素材 キャンバス ○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品 商品は全て、鑑定済みの確実正規品になります!万が一偽物と判明した場合、全額返金させていただきますのでご安心ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

