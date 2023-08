ブランド:NIKE

【レア商品】【お値下げ対応可能】シンプルでお洒落★プレゼント用にもおすすめ

サイズ:29.0

NIKE DUNK PRM HI SP 27.5 ACORN

付属あり

NIKE SB NYJAH FREE 2 NBA 27センチ



DDT様専用

履かなくなった為出品しました。

VARIANT NITRO ANREALAGE (PUMA BLACK)

状態は写真にてご確認ください。

ドルチェアンドガッバーナ ドルガバ スニーカー 43 ブラック シルバー a



DESCENDANT x Adidas Campus アディダス キャンパス

着用回数も2回程度ですので、綺麗な方かと思います。

ニューバランス 2002 ML2002RB 26センチ New Balance



SALOMON SNOWCROSS white 27.5cm US9 .5

あくまでも中古品になりますのでご了承いただける方の購入をお待ちしております。

NIKE KOBE 10 ELITE COMMANDER 27cm



NEIGHBORHOOD × Vans Old Skool "Greige"

メインカラー···ホワイト、オレンジ

NIKE エアジョーダン9

人気モデル···NIKE エアジョーダン6

Air Jordan 1 High Retro OG Pollen 箱付き

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ブランド:NIKEサイズ:29.0付属あり履かなくなった為出品しました。状態は写真にてご確認ください。着用回数も2回程度ですので、綺麗な方かと思います。あくまでも中古品になりますのでご了承いただける方の購入をお待ちしております。メインカラー···ホワイト、オレンジ人気モデル···NIKE エアジョーダン6シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Gel-Quantum "Pure SIlver/Sour Yuzu"■新品27.5cm■ナイキ エア フォース1 07 ホワイト/イエロービッグロゴnike sacai fragment LD WAFFLE blueAIR JORDAN1ROW SEナイキ エアフォース1ウィンター ゴアテックス nike airforce1new balance ML2002RA ニューバランス 2002 28.5cmナイキ ダンク トッティオ様専用