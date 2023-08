国内外の人気集結！ BURBERRY バーバリー　リカルド　近年モデル　黒色 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

BURBERRY

バーバリー

半袖プリントTシャツ

サイズS

オーバーサイズのつくりです。

肩幅48センチ

着丈61センチ

身幅57センチ

カラー ブラック&オレンジ

購入先 BURBERRY神戸店

BURBERRYのプリントTシャツになります。

リカルド期の人気のものでストリート感の強いデザイン、サイズ感になります。

室内で着用しただけの未使用に近いもので、写真にありますようにプリント割れとうもございません。

あくまで中古品ですので神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バーバリー 商品の状態 未使用に近い

