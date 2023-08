︎ 2点以上のご購入でおまとめ割り引きさせて頂きます♡

❁⃘商品説明❁⃘

AKRIS punto アクリス プント

ボウタイ フラワープリント ティアードワンピース マキシ丈 ノースリーブ 花柄

素敵な花柄のプリントにボリューム感のあるティアードワンピース。

首元のボウタイリボンがポイントです☆

タグは切ってしまいましたが、未使用品でございます。

︎✿カラー

ブラック 黒

︎✿素材

レーヨン

︎✿サイズ

表記 42

平置き測定(cm)

着丈131

身幅48

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アクリス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

