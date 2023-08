THE NORTHFACE クラウドジャケット

ザ・ノースフェイス ノースフェイス

NP11712

サイズ M

カラー ブラック

徐々に下げていくので、価格交渉はご遠慮ください。

大丸で新品購入して、雨天対策として5回ほど着用しました。

175cm 68kg でTシャツの上から着用してちょうどいいサイズ感です。

破れや目立つキズはありませんが、スレた白い跡が少しあります。写真にてご確認ください。

メルカリ便発送させていただきます。

キズ、汚れに神経質な方はご遠慮ください。

#ナイキ NIKE アディダス adidas マムート モンクレール

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

