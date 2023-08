Panasonic

EH-PC30

▼仕様

品番:EH-PC30

本体(ケース)寸法:高さ15.7×幅26.5×奥行19.5cm

本体質量:約2.4kg(本体・ケース・カーラー含む)

電源・電圧:AClOOV50-60Hz

消費電力:約85W

※特大カーラー5本、大大力ーラー10本、大カーラー1本を差し込んだ時

パッケージ寸法:高さ16.2×幅31.1×奥行19.7cm

付属品:特大カーラー5本、大大力ーラー10本、大力ーラー15本、止めピン45本

新品未使用です。撮影の為開封しました。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

