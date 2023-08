THE NORTH FACE

THE NORTH FACEノースフェイスホットショットリュックサックバックパックデイパック型番:NM72006カラー:ブラック現在の定価:17,600円(税込)幅:31.5/高さ:50.5/マチ:18.0/重量(g):930一昨年、オンラインサイトで新品購入。勢いで購入しましたが、普段の生活でリュックを背負う事が全然なく、トータルでも利用回数は5回ほどです。この1年ぐらいは完全に部屋で眠っていたので今回出品する事にしました。特別目立つような汚れもないと思いますが、商品の状態は画像にてご判断頂けると幸いです。以下紹介文THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパックです。●背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保●ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用●メインコンパートメントは、大きく開閉するパネルローディングタイプ●PC専用スリーブとハイドレーション用のスリーブポケット付き●メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を採用し、環境保護へも配慮●27L容量の中型サイズ

